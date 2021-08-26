Количество фальшивых купюр в Челябинской области снизилось на 18%

Банкноты номиналом 5 тыс. рублей подделывают чаще других

За шесть месяцев 2021 года в Челябинской области обнаружили и вывели из обращения 113 фальшивых банкнот. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го количество подделок снизилось на 18%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Центробанка РФ.

«Количество поддельных пятитысячных купюр сократилось на 19%, до 100 штук. Было обнаружено по одной фальшивой банкноте номиналом 500 и 2000 рублей (в прошлом году выявили по две таких купюры). Количество поддельных „тысячерублевок“ осталось неизменным: в области было обнаружено 10 таких банкнот. Также специалисты выявили четыре фальшивые 100-долларовые купюры, годом ранее было выявлено пять подделок», — рассказали в региональном отделении Банка России.

Отличить настоящую купюру от поддельной можно самостоятельно. Нужно обращать внимание на водяные знаки, защитные нити и микроперфорацию. Подробная информация о признаках подлинности денег опубликована на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Добавим, что кассиры магазинов могут пройти дистанционные курсы по определению подлинности и платежеспособности банкнот. За два года работы программы этому обучились уже около 3000 работников сферы торговли по всей стране.