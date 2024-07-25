В Челябинской области вредные черепашки пожирают зерновые культуры

Рост численности клопов-вредителей зафиксировали в трех районах региона

Три района Челябинской области оказались в эпицентре нашествия клопов-вредителей, которых в простонародье называют вредными черепашками. Полчища насекомых повреждают зерновые культуры на полях, чаще всего — пшеницу. Больше других пострадали сельхозугодья в Еткульском, Троицком и Чебаркульском районах. Такие данные обнародовал областной Россельхозцентр после обследования территорий Южного Урала.

Сотрудники регионального Россельхозцентра обследовали территорию площадью 56,1 тысячи гектаров. По оперативной информации Челябинского филиала Россельхозцентра, максимальная численность вредителя зафиксирована в Еткульском, Троицком и Чебаркульском районах.

Клоп поражает озимую и яровую пшеницу, рожь и ячмень, реже — овес, кукурузу, просо. Насекомые повреждают побеги, которые впоследствии отмирают. Вредная черепашка способна нанести огромный экономический урон сельскому хозяйству.

Впрочем, бить тревогу рано. В пресс-службе ведомства отметили, перезимовавших клопов не обнаружено. По прогнозам специалистов, быстрая уборка озимых культур может способствовать сокращению периода вредоносности клопов.