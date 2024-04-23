В квартире челябинки завелись клопы и тараканы из‑за соседа, устроившего дома свалку

Женщина обратилась в Роспотребнадзор и администрацию района

Жительница Челябинска Татьяна Т. осенью 2022 года купила квартиру в доме № 3 по улице Шота Руставели и заселила в нее свою маму. Буквально сразу женщину побеспокоил сосед снизу. Сначала странными звуками и криками, а потом и запахами, просочившимися в квартиру из-за того, что мужчина таскал в дом вещи, найденные в мусорных баках. Об этом Татьяна рассказал Первому областному информагентству.

«В квартире, где живет мама, все чисто, сделан ремонт. Поэтому проблема для нас глобальная — завелись клопы, тараканы, дома характерный запах помойки. Обращались к участковому, вызов приняли — но что они могут сделать? Кстати, у злополучной квартиры есть собственница, она живет в соседнем доме, а мужчина, устроивший свалку, — это ее брат. Мы неоднократно обращались к ней с просьбой решить проблему, но ей без разницы как будто», — рассказала Татьяна.

Примечательно, что примерно с зимы мужчина из квартиры не выходит и кто за ним присматривает — непонятно. Журналист ИА «Первое областное» попыталась связаться с хозяйкой, однако Наталья не взяла трубку. Мы опубликуем ее ответ, как только она выйдет на связь.

Татьяна написала обращение в управление Роспотребнадзора и администрацию Ленинского района.

Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов советует пострадавшим от нашествия клопов обращаться в суд и взыскивать компенсацию.

«Можно сделать обработку помещения от насекомых, сохранить чеки и взыскать ущерб с собственницы квартиры. Как показывает практика, если бы в квартире жил арендатор, то после обращения в администрацию договор найма расторгли бы тут же. С человеком, который прописан, дела обстоят сложнее. Выселить его будет очень трудно. Сейчас остается ждать предписания Роспотребнадзора и призывать к ответственности хозяйку квартиры. Также можно попробовать подключить управляющую компанию. Но, повторюсь, взыскание компенсации через суд — вполне реальный исход», — прокомментировал Николай Попов.

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