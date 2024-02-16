Что указывает на наличие клопов в матрасе

Такая неприятность может случиться и в чистом доме

Любая квартира, даже самая чистая, может стать пристанищем для клопов. Мелкие насекомые способны проникнуть в жилище через щели, окна, их могут «принести» другие люди, либо, если речь о приобретенной б/у кровати, клопы иногда достаются от предыдущих владельцев мебели.

Понять, что в вашей постели отдыхаете не только вы, но и клопы, можно по точечным покраснениям на коже, расположенным в ряд: насекомым присуще линейное перемещение по телу и совершение порядка пяти — семи укусов за раз. Ночью клоп способен выпить примерно семь миллиграммов крови — такой порции насекомому хватит, чтобы оставаться сытым всю неделю. Травмированные клопами места будут чесаться, зудеть, они могут уплотниться, нередко встречается образование волдырей на ранках.

«Клоп не относится к переносчикам опасных инфекционных заболеваний. А вот при расчесывании раны легко занести в организм патоген. У людей с повышенной чувствительностью кожи зачастую развивается аллергическая реакция. К тому же клопы в доме заставляют хозяев нервничать, человек начинает страдать от панических расстройств, плохо спать, состояние его нервной системы ухудшается», — говорят врачи.

Клопов можно уничтожить сильнодействующими ядами, к которым у насекомых нет устойчивости, либо, что проще и безопаснее для окружающих, горячим паром. Проведите обработку матраса паром при температурном режиме выше 50°C — и спите спокойно.