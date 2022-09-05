Жители челябинского района пожаловались на работу службы по уничтожению клопов

После обработки насекомые не уходят

Несколько жителей Металлургического района Челябинска остались недовольны услугами санэпидемслужбы, занимающейся вытравлением клопов и других насекомых из квартир. По словам пострадавших, компания заполонила своими объявлениями двери подъездов многоквартирных домов, а со своими прямыми обязанностями справляется плохо. Мастера приезжают, наспех забрызгивают кишащее клопами место, но насекомые не гибнут. Даже после повторных обработок. Что ответили на это представители фирмы и как правильно выбрать дезинсектора, читайте в материале ИА «Первое областное».

Жительница Челябинска Алия Ж. вызвала дезинсекторов, когда обнаружила на своем диване прочно обосновавшихся незваных гостей. Женщина позвонила по объявлению, которое гласило, что уже сегодня она сможет спокойно спать.

«Пришел очень недовольный мужчина, побрызгал диван и матрас с одной стороны. Вообще всю квартиру трехкомнатную он обработал минут за 5—10 вместе с разведением препарата. Клопы никуда не ушли. Я позвонила в фирму, мне сказали подождать две недели. Ждали. Через две недели пришли обрабатывать повторно. За 800 рублей облил мне весь диван насквозь за 5 минут и ушел», — рассказала женщина в паблике «Мошенники Челябинска».

Челябинка также поделилась, что после неудачной попытки выселить назойливых насекомых она обратилась к частному дезинсектору, который более часа обрабатывал помещение, перевернул всю мебель, плинтуса и нашел логово паразитов.

«Я уверена, что у этой фирмы нет цели избавить вас от клопов. Они наживаются на повторной обработке. В какой-то момент вы просто плюнете на это и вызовете других специалистов», — предположила пострадавшая.

Мы позвонили по объявлению санэпидслужбы и рассказали диспетчеру о недовольных клиентах.

«У нас пока нет волшебной палочки в уничтожении клопов. Да, нередко бывает так, что требуется повторная обработка. Во-первых, люди часто пытаются справиться с клопами своими силами, покупают наобум препараты, сами неправильно обрабатывают и только теряют драгоценное время. Насекомые успевают заселить целые колонии на диванах. Мы, наоборот, идем навстречу и выполняем повторную обработку за половину стоимости. Еще бывает так, что клопы бегут от соседей. Тогда имеет смысл избавлять от насекомых комплексно. Мы держим низкие цены, стараемся избавлять квартиры от насекомых с первой обработки и даем гарантию на повторные выезды, своих клиентов не бросаем», — ответил диспетчер, представившийся Александром.

Если клопы вдруг нагрянули на вашу мебель, эксперты в сфере услуг дезинсекции рекомендуют тщательно проверить компанию, которой вы собираетесь доверить деликатную проблему. На сайте фирмы должны быть указаны ОГРН и официальное наименование с указанием формы организации (ООО, ИП). Проверить, существует ли такая компания в принципе, можно по реестру юрлиц (ЕГРЮЛ). Он есть в свободном доступе в Сети. Если организация действительно существует и это указано в ЕГРЮЛ, проверьте действующие ОКВЭД — коды и наименования услуг, которые эта организация вправе оказывать. «Правильный» ОКВЭД — 81.29.1.

«Но даже это не панацея. Верить документам, налоговой отчетности в этой сфере крайне опрометчиво. Пока самое надежное средство — это народные отзывы, или проще — сарафанное радио, не из интернета, где эти отзывы написаны ими же и честные негативные модерируют в своих интересах. Порой самые ненадежные компании — это те, которые официально оформлены и имеют кипу всех необходимых документов. На этом поприще как раз и можно делать все, что душе угодно. Поначалу работают на совесть, взвешивая все затраты/прибыль, а после, когда не влезают в цену со своей маржинальной составляющей, начинают „удешевлять услугу“ — некачественные препараты, совершенно другая концентрация, ввод условной гарантии. Это когда они ее предоставляют, но по факту никто бесплатно на повторную обработку не едет», — рассказал дезинсектор Андрей Погорелов.

Эксперт поделился простыми правилами выбора мастера:

— уточните цену по телефону, желательно зафиксировать разговор, во избежание «подводных камней» при окончательном расчете;

— при визите дезинфектора проследите, чтобы препарат он распылял при вас, попросите его посмотреть и изучить емкость от препарата. Если на бутылке названия «…против клопов», можно сразу разворачивать такого работника. Такие средства продаются в свободном доступе и никакого отношения к профессиональной обработке не имеют. На емкости должно быть крупным шрифтом указано название препарата без каких-либо его преимуществ;

— получите на руки договор, в котором будет обязательно прописано, в какой срок дезинсектор обязуется приехать, если с первого раза не удастся избавиться от насекомых.

Также Андрей Погорелов рекомендует обращать внимание на цены. Обработка однокомнатной квартиры стоит от одной до двух тысяч рублей, трехкомнатной — от трех до четырех тысяч рублей. Крепко задумайтесь, не придется ли платить дважды, если вы решите заказать более дешевые услуги, а клопы так и продолжат почесывать вам спину.