В Челябинской области врачи дистанционно расшифровывают кардиограммы

Работа ведется на базе единого центра диагностики.

Послушать 00:00

В Челябинской области на базе единого центра диагностики врачи ставят диагнозы дистанционно. Доктора Челябинской областной клинической больницы расшифровывают кардиограммы. За последние несколько месяцев им удалось рассмотреть более 4000 тысяч электрокардиограмм, в день на одного врача приходится около 200 пациентов.

«Из области, конечно, обращений больше. Они очень разнообразные. Больше острых случаев. Потому что зачастую, где-нибудь в глубинке, там не хватает и докторов, и фельдшеров. А требуется специализированная помощь. И нужно определяться с диагнозом», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ врач-кардиолог единого центра функциональной диагностики Владимир Габрин.

Благодаря развитию телемедицины в Челябинской области, даже жители самых отдаленных сел могут получить квалифицированную помощь. Медсестра снимает кардиограмму, отправляет ее на расшифровку. Областные врачи могут поставить диагноз и проконсультировать, как именно нужно лечить пациента.

Всего в диагностическом центре работает 16 врачей, по 8 в смену. Двое дежурят и ночью, поскольку данные могут прийти в любое время. Принимает их специальный прибор, который называется «Кардиоджет». Данные о снятых ЭКГ хранятся в специальной единой базе.

«Приходит его электрокардиограмма. Мы открываем его ячейку. А там, 15,10, 20 электрокардиограмм. И видим, что у больного было тут же. Мы не ищем в архивах. По сундукам и комодам у бабушек с дедушками. Не заказываем в другие больницы. Единая база это великолепная штука», — комментирует работу руководитель единого консультативно-диагностического центра Владимир Мыльников.

Кроме того, с момента распространения коронавирусной инфекции, врачи постоянно работают с ЭКГ больных с диагностированным COVID-19.

«Очень приятно в том плане, что мы помогаем нашим коллегам, которые сейчас работают на передовой. Мы описываем кардиограммы большинства пациентов с COVID-19. Что большое подспорье в их работе», — отмечает в разговоре с корреспондентом медиахолдинга ОТВ заведующая отделением единого консультативно-диагностического центра Ольга Абрамовская.

Единый диагностический центр работает в Челябинске уже 8 лет. Благодаря работе врачей, смертность больных с кардиологическими диагнозами в регионе значительно снизилась. На сто тысяч человек умирало больше 700 пациентов, сейчас же — около 500.