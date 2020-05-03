Ужесточить ограничительные меры предложил главный кардиолог Минздрава РФ

Врач убеждён, что нарушение режима самоизоляции ведёт к повышенной смертности.

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Если граждане продолжат нарушать режим самоизоляции, то смертей от коронавируса будет больше, считает главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. И призывает ужесточить карантинные меры, сообщают в пресс-службе Минздрава РФ.

«Если режим самоизоляции будет нарушаться и дальше, то высока вероятность, что эпидемический процесс будет развиваться по естественному механизму с большим количеством смертей среди групп риска. При этом следует подчеркнуть, что основными нарушителями являются лица из группы низкого риска смерти, но с таким же как и у всех уровнем риска инфицирования»,— сказал Сергей Бойцов.

И, по его мнению, количество инфицированных в последние дни возросло не только потому, что увеличилось количество тестов, но и по причине недостаточной дисциплинированности людей.

«С моей точки зрения карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше»,— добавил академик РАН.

Но если говорить о более точной оценки ситуации, то, по словам главного кардиолога Минздрава РФ, важнее ориентироваться на количество госпитализируемых в сутки.