Новое современное оборудование появилось в челябинском кардиоцентре

Его оснастили суперсовременным операционным ангиографом.

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В челябинском центре кардиохирургии заработал самый современный в России операционный комплекс, которых всего лишь два в стране. Ангиограф — это рентгеновский аппарат, с помощью которого можно увидеть живую картинку сосудистой системы человека изнутри. Хирурги с помощью него могут восстанавливать сосуды и сердце человека без привычного вскрытия грудой клетки.

Принцип его работы можно описать следующим образом: через артерию или вену с помощью длинного катетера к больному участку подводится необходимый инструмент. Далее, в зависимости от задачи, можно восстановить проходимость закрытой артерии или закрыть ненужную, а также поставить новый клапан сердца. Рентгенохирург управляет процессом, ориентируясь на изображение, которое ангиограф выводит на экран.

«Главной проблемой ангиографии долгое время было качество изображения. Чем выше детализация, тем точнее хирург проведет к сердцу катетер, имплантирует клапан или стент. Новый ангиограф Челябинского федерального центра дает картинку, которая почти в десять раз четче и информативнее, чем все существующие аналоги за счет совершенно новых конструктивных решений и целого компьютерного комплекса с программным обеспечением, работающим в режиме реального времени», — поясняет заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики ФГБУ «ФЦССХ» Сергей Пискунов.

Еще один плюс нового челябинского ангиографа — уровень облучения пациентов и врачей, новое оборудование дает значительно меньшее излучение.