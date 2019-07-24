В Челябинской области прошел первый фестиваль автотуризма

Мероприятие было проведено при поддержке Правительства региона.

20 июля в Коркинском муниципальном районе Челябинской области прошел первый Уральский фестиваль автомобильного туризма. На мероприятии собрались многие автолюбители со всего региона.



Самой популярной у посетителей частью мероприятия стали соревнования по джип-триалу «Челябуга». Кроме обычных легковых автомобилей на треке принимали участие и специально подготовленные внедорожники.

«На нашей трассе все оказались в равных условиях: кому-то на одном участке сложнее, кому-то – на другом. Участникам всё очень понравилось», — заявил один из организаторов фестиваля Сергей Журманов.

Кроме того, на фестивале была представлена выставка так называемых автодомов, а также машин, которые были вручную сделаны участниками фестиваля.

«Развиваются средства навигации и каналы взаимосвязи между водителями. При этом автотурист свободен в выборе маршрутов, остановок, длительности и сложности своего путешествия. Поэтому, уверен, что у фестиваля «УралАвтоТур» есть будущее и своя аудитория, которая всегда с интересом отреагирует на любое подобное мероприятие», — рассказал глава управления туризма Министерства культуры Челябинской области Игорь Ворожцов.

Помимо развлекательных мероприятий, на фестивале прошла конференция по автомобильному туризму, где поднимались вопросы создания благоприятных условий для автотуристов, а также использования автопробегов для продвижения туризма.