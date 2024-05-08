В Челябинске стартовал «Дорожный рывок»

Рабочие заняты ремонтом и реконструкцией 15 объектов

В Челябинске при поддержке губернатора Алексея Текслера стартовал масштабный ремонт дорог. Сейчас рабочие занимаются ремонтом, реконструкцией и строительством на 15 объектах, сообщил врио председателя городского комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев.



Ремонт дорог стартовал на улицах Сталеваров, Рязанской, Восьмого Марта, Художника Русакова и Городской. Рабочие приступили к работам на путепроводе у ТЭЦ‑3 и Бродокалмакском тракте.

С прошлого года продолжаются работы по строительству Комсомольского проспекта до улицы Чичерина, улицы Бейвеля от Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта и улицы Молдавской до проспекта Победы.

Дорожники также заняты реконструкцией улицы Гранитной от Копейского шоссе до Дзержинского, капитальным ремонтом улицы Игнатия Вандышева от Братьев Кашириных до Двинской и проспекта Ленина от Героев Танкограда до Линейной.

«Начали строить путепровод через железнодорожные пути в поселке Новосинеглазово, новые дороги по улицам Хариса Юсупова и 250‑летия Челябинска», — добавил Дмитрий Шиляев.

Напомним, в Челябинской области в этом году отремонтируют 800 километров дорог.

