В Челябинской области наращивают темпы ремонта дорог

С каждым муниципалитетом будут отработаны графики работ

В Челябинской области подрядчики продолжают заниматься дорожными работами. В этом году запланировано отремонтировать 800 километров дорог. Глава региона Алексей Текслер поручил Миндору области отработать графики с каждым муниципалитетом.



«В этом году продолжаем реализацию проекта „Дорожный рывок“. Объем мы не снижаем, только наращиваем. Планируем построить, отремонтировать порядка 800 километров дорог по всей области. Это коснется всех муниципальных образований. Прошу всех глав включиться в процесс. Кто еще этого не сделал, организовать контроль за действиями подрядчиков на всех этапах. Сезон дорожных работ надо открыть. У нас есть муниципалитеты, которые по отдельным улицам уже завершили работы. Я это приветствую, люди это тоже отмечают. Поэтому еще раз прошу министерство дорожного хозяйства и транспорта с каждым муниципалитетом отработать графики. Не нужно заканчивать в октябре, не дай Бог в ноябре. Чем раньше сделаем, тем лучше», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, ранее губернатор сообщал, что дороги в муниципалитетах нуждаются в особом внимании.