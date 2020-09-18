В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Мера будет действовать до 4 октября.

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В Челябинской области вновь продлён режим повышенной готовности. Мера, введённая из-за пандемии коронавируса, будет действовать до 4 октября. Соответствующее распоряжение уже подписано Алексеем Текслером сегодня, 18 сентября. Об этом сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Правительства. Ранее он действовал до 18 сентября.



«Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 4 октября 2020 года. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов данной возрастной категории»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Несмотря на сохранение некоторых мер, среди которых масочный режим и социальное дистанцирование, большинство ограничений в Челябинской области уже сняты. Сейчас южноуральцам уже можно посещать массовые мероприятия, ходить в кинотеатры, а также в рестораны и фитнес-центы.

Всего по данным оперативного штаба по COVID-19 в регионе выявлено 15 769 случаев заболевания коронавирусом, 78 из них — за прошедшие сутки. От болезни уже излечились 13 339 южноуральцев, скончалось 440 человек.