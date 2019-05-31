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/ О правилах работы в жару напомнил Роструд

О правилах работы в жару напомнил Роструд

Работодатель должен обеспечить правильный температурный режим.
сегодня в 13:40
  |  Общество

О правилах безопасности при работе в жаркую погоду напомнил Роструд. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Работодатель должен определить, какие опасности могут возникнуть на предприятии в связи с жарой. Например, при опасности теплового удара для работников или при других неприятностях, связанных с воздействием повышенных температур воздуха.

Итак, в жаркую погоду нужно обеспечить правильный температурный режим, скажем, с помощью кондиционеров. Кроме того, работникам нужно дать возможность делать перерывы, предусмотреть для них места отдыха, следить, чтобы в помещениях, где они трудятся, всегда была чистая питьевая вода и аптечка с лекарствами. — пишет «Российская газета».
Если температура воздуха в помещении выше, чем установлено СанПинами, работодатель должен сократить продолжительность рабочего дня. При температуре 28,5 градусов рабочий день делается короче на 1 час, 29 градусов — на 2 часа, 30,5 — на 4 часа.

В случае если труд работников связан с ходьбой, переносом тяжестей и физическими нагрузками, то их рабочий день должен сокращаться при температуре 26,5 — 27,5.

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