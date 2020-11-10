В Челябинской области сегодня прогнозируют небольшой снег

Также синоптики обещают сильный ветер.

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Сегодня, 10 ноября, в Челябинской области ожидается сильный ветер и небольшой снег. Также синоптики обещают гололедицу на дорогах. Подробнее о погоде во вторник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области столбики термометров опустятся до 0, −5 градусов. При прояснении возможно похолодание до −10 градусов. Днём потеплеет до +3 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах — до умеренного. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске утром похолодает до −3 градусов. Днём синоптики обещают незначительное потепление — до 0, +2 градусов. Облачно, небольшой снег. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

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