В Челябинской области в понедельник прогнозируют метели

Синоптики обещают дождь со снегом и сильный ветер.

Послушать 00:00

Сегодня, 9 ноября, синоптики прогнозируют в Челябинской области штормовой ветер и снег с дождём. Подробнее о погоде в понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области температура воздуха составит от −3 до +2 градусов. Осадки в виде дождя и снега, сильная гололедица. Днём столбики термометров поднимутся до +1, +6 градусов. Облачно с прояснением, местами дождь со снегом. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске утром прогнозируют 0, +2 градуса. Днём будет чуть теплее — столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивного начала рабочей недели!