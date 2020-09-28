Начало недели в Челябинской области будет тёплым

Синоптики дали подробный прогноз погоды на понедельник.

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В начале недели в Челябинской области будет по-летнему тепло. Но только днём. В ночное время синоптики прогнозируют похолодание до минусовых температур. Рассказываем подробнее о погоде на понедельник.

В Челябинской области в ночь на 28 сентября будет переменная облачность, без осадков, местами туманы. Температура воздуха опустится до 0, +5 градусов, местами заморозки до −5 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +14, +19 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 градусов.

В Челябинске в ночь на понедельник прогнозируют от +3 до +5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Днём воздух прогреется до +16, +18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает жителям Челябинской области позитивного и продуктивного начала рабочей недели!