На губернаторскую елку в Верхнем Уфалее пригласили 130 детей

Алексей Текслер записал для них видеопоздравление

В Верхнем Уфалее прошла Рождественская губернаторская елка. На праздник 9 января пригласили 130 детей, нуждающихся в особой заботе, а также отличившихся в учебе и творческих конкурсах. К ним с видеопоздравлениями обратились губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Григорий, сообщает пресс-служба мэрии Верхнего Уфалея.

Также поздравили ребят первый заместитель главы Верхнеуфалейского городского округа Олег Сорвин и настоятель Храма Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Городинский. Подарком для участников губернаторской елки стал спектакль «Золушка», подготовленный Озерским театром драмы и комедии «Наш дом». В завершение праздничной программы все дети получили сладкие подарки. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.