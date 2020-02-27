В Челябинской области в полтора раза увеличится заработная плата

Задачу перед промышленниками и регионом поставил губернатор.

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В Челябинской области сегодня, 27 февраля, состоялось заседание регионального Союза промышленников и предпринимателей, на которой глава региона Алексей Текслер поставил новую задачу: заработная плата южноуральцев должна увеличиться в полтора раза. Для этого будут использовать как возможности бизнеса, так и средства из регионального бюджета.

Глава Южного Урала назвал инвестиции человека главным залогом успеха бизнеса. Губернатор предложил рассмотреть в марте возможность подписания дополнительного соглашения с работодателями.

Губернатор также отметил, что невозможно обновить облик региона без инвестирования социальной сферы. И подобные положительные примеры в Челябинской области уже есть: магнитогорский проект «Притяжение» рассчитан на вложения ММК, которые используют во благо городской инфраструктуры, или средства РМК, направленные на развитие Карабаша.

«Конечно, по ряду позиций мы находимся в начале пути, но мы ясно видим цели, и будем идти к ним вместе. Я призываю вас иначе взглянуть на инвестиционные цели предприятий. Помнить о социальной ответственности бизнеса перед жителями тех территорий, где формируется основная прибыль ваших компаний», — сказал Алексей Текслер.

Кроме того, на заседании обсудили и возможности решения экологических проблем региона, а также то, что предприятия включились в ситуацию и занялись модернизацией.

«Задачи, которые стоят в сфере экологии, определяют необходимость заниматься модернизацией не только для роста, но и для снижения выбросов. Важно, чтобы появлялся новый бизнес, не только традиционные отрасли, но и новые производства: те, которых нет ещё на территории региона», — отметил глава области.

Чтобы развивать новые сферы производства, по словам Алексея Текслера, у Южного Урала есть все возможности: квалифицированные рабочие кадры, образовательная и научная составляющая. Работает 28 вузов, в которых программу готовы перестроить под потребности экономики.