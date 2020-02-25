Алексей Текслер поздравил своего дедушку с днём рождения

Родственнику губернатора исполнилось 96 лет.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил своего дедушку Анатолия Михайловича с днём рождения. Вчера, 24 февраля, ему исполнилось 96 лет. Трогательное видео губернатор опубликовал в социальных сетях.

«Добрый день, друзья! У моего дедушки сегодня день рождения, 96 лет. Дед, я тебя поздравляю, желаю тебе здоровья, это самое-самое главное. И спасибо тебе большое за то, что ты есть, что мы рядом, спасибо тебе за Победу»,— поздравил глава региона.

Также Алексей Текслер спросил дедушку, прошедшего Великую Отечественную войну, что бы он хотел пожелать нынешней молодёжи.

«Я бы хотел пожелать молодёжи любить Родину, любить родителей, любить семью и слушать старших. И спасибо вам за то, что вы рядом со мной, помогаете мне советом, миром, уважением»,— ответил Анатолий Михайлович.

Глава Челябинской области отметил мудрые слова деда и добавил, что вся семья губернатора очень любит его. И ещё раз пожелал ветерану войны крепкого здоровья.



