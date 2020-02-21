Новый «разворот» Текслера оценили эксперты

Губернатор решил проверить уборку снега по пути на выставку.

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На днях губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил выставку коммунальной техники в Челябинске. Перед этим он совершил свой фирменный «разворот»: решил проконтролировать, как убирают снег в проблемных территориях города.

По словам директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, такие действия губернатора являются «правильным сигналом для чиновников».

«Очень важно, когда первые лица региона на собственном примере показывают [как нужно действовать]», — сказал эксперт.

Редактор радиостанции «Business FM Челябинск» Андрей Фролов уверен, что губернатор делает новый «разворот», чтобы увидеть общую картину.

«Вот он поехал посмотреть технику для уборки, но сначала зашел в автобус с журналистами и сказал: „Ребят, а давайте что-нибудь другое еще посмотрим, пока будем туда ехать“. Дело в том, что когда тебе все подают на блюдечке с голубой каемочкой, то это, конечно, вкусно, но это одно и то же блюдо. А когда ты пытаешься посмотреть, чем кормят на другом краю стола, то оказывается, что, несмотря на то, что город кажется чистым, где-то просто пройти нельзя», — пояснил журналист.

Добавим, что по уборке снега Алексей Текслер высказал нарекания по поводу расчистки дворов и проездов. Также глава региона призвал жителей обращать внимание на проблемные места и сообщать о них.