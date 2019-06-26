Для зрителей будет организован автобусный маршрут.

В Челябинской области в 43-й раз пройдет Всероссийский Ильменский фестиваль. С 28 по 30 июня всех желающих ждут на территории ГЛК «Солнечная долина». Заехать в палаточный лагерь можно уже 27 июня вечером. Концертная программа начнется 28 июня в 19:00 на двух площадках: Главная и Лесная сцена. Будет работать творческое пространство «Шатер», где состоится прослушивание участников конкурсов авторской песни, творческая встреча с артистами, пресс-конференция.



В концертной программе «Ильменки» 2019 примут участие: Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко — Москва; Галина Хомчик — Москва; арт-зонг дуэт «Мастер Гриша»: Борис Кинер и Михаил Цитриняк — Москва; Виктор Третьяков — Москва; Лариса Брохман — Москва; Роман Ланкин —Томск; Алексей Хомчик — Москва; Анатолий Киреев — Челябинск; ансамбль «Зеленая лампа»: Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов — Екатеринбург и многие другие. — сообщили сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Для безопасности участников и гостей фестиваля на территории будут дежурить сотрудники полиции и МЧС; будет организован пост медслужбы, подвоз бесплатной воды, парковка для автомобилей, ярмарка с кафе.



На время фестиваля будет запущен специальный автобусный маршрут со станции от железнодорожного вокзала — станция Миасс-I и обратно. Курсировать они будут каждый час, рейс может перенестись на час из-за отсутствия пассажиров. Стоимость проезда — 30 рублей.



Расписание автобусов:



пятница, 28 июня, с 14:00 до 19:00;

суббота, 29 июня, с 9:00 до 22:00;

воскресенье, 30 июня, с 9:00 до 16:00.