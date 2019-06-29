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/ В Челябинской области стартовал Ильменский фестиваль авторской песни

В Челябинской области стартовал Ильменский фестиваль авторской песни

Безопасность участников и гостей фестиваля обеспечит группировка сил РСЧС.
сегодня в 17:30
  |  Общество

В Челябинской области стартовал Ильменский фестиваль авторской песни. В 2019 году он проходит в 43-й раз. На месте проведения мероприятия несет дежурство группировка сил РСЧС.

27 июня 2019 года на территории курорта «Солнечная долина» было организовано круглосуточное дежурство экстренных служб, сотрудники полиции взяли периметр под круглосуточную охрану. В дни проведения фестиваля, с 28 по 30 июня, обеспечивать безопасность гостей фестиваля будут 237 человек личного состава и 29 единиц техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

В случае чрезвычайной ситуации именно волонтеры фестиваля, сопровождающие артистов и зрителей, участвующие в организации мероприятия должны оперативно реагировать в случае нештатной ситуации. Именно их проинструктировали сотрудники ОНДиПР № 5 перед открытием фестиваля, чтобы в случае чрезвычайного происшествия они могли помочь гостям мероприятия.



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