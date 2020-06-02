В Челябинской области в 43 муниципалитетах установят системы оповещения населения

Компания «Ростелеком» начнет монтировать системы уже этим летом.

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Новые системы оповещения населения будут установлены в 43 муниципальных образованиях Челябинской области. Компания «Ростелеком» по заказу «Центра гражданской обороны и защиты населения Челябинской области» приступит к монтажу уже летом 2020 года. Завершить установку планируют к осени.

«В сотрудничестве с Министерством общественной безопасности Челябинской области „Ростелеком“ полностью модернизирует систему, оснастит новым оборудованием и подключит по оптике речевые пункты оповещения, в том числе, в „закрытых“ городах области: Озерске, Снежинске и Трехгорном. Новая система оповещения будет работать на основе современного цифрового оборудования, способна ежесекундно проходить мониторинг в онлайн-режиме и выполнять самодиагностику. Всё это позволит существенно повысить надёжность и качество системы, а также реализовать возможность речевого оповещения населения на случай возможных нештатных ситуаций», — комментирует ситуацию директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Благодаря новым системам, диспетчеры ЕДДС смогут не просто включать звуковое оповещение, но и записывать голосовые уведомления. Кроме того, существует возможность настроить автоматическую рассылку сообщений на телефоны должностным лицам, а также автоматический дозвон.