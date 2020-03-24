Не паникуйте: в Челябинской области планово проверят системы экстренного оповещения

Гул сирен в городе прозвучит уже завтра.

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Южноуральцам не стоит лишний раз беспокоиться. Уже завтра, 25 марта, МЧС будет проводить ежегодную плановую проверку систем экстренного оповещения. С 11 утра до 14 часов дня во всех муниципалитетах Челябинской области будет звучать сигнал тревоги.

Сотрудники МЧС России просят всех жителей соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий в процессе проверки.

Отметим, что проверка автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения проходит два раза в год. Подаётся она электрическими сиренами и громкоговорителями, установленными на крышах зданий.

Он существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, катастрофы или стихийного бедствия и подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий и на территории предприятий в Челябинской области.