Автомобили с громкоговорителями начали оповещать об ограничениях жителей Челябинской области

Они напоминают людям, что необходимо соблюдать режим самоизоляции.

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В Челябинской области уже начали свою работу автомобили с громкоговорителями, по которым объявляют о необходимости самоизоляции. В Челябинске на маршруты машины выехали в 13:00 сегодня, 31 марта. Об этом сообщил начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

«Сформировано 4 основных маршрута, захватывающих все районы Челябинска. Дополнительные экипажи будут передвигаться от парка имени Гагарина до стадиона имени Е. Елесиной, а также вдоль улицы Лесопарковой на участке от памятника Курчатову до улицы Худякова», — рассказал Владимир Сафонов.

Отметим, что подобные меры приняли и в Сатке. Сегодня утром через систему городского оповещения жителей проинформировали о необходимости оставаться дома в целях предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.