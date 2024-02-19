Челябинская область вошла в топ‑3 регионов по темпам капремонта

В регионе улучшили условия проживания в 87 домах

Челябинская область вошла в число лидеров по количеству капитально отремонтированных за январь многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

В целом по России в январе провели капремонт в 1200 многоквартирных домах, в которых живут более 181,5 тысячи человек.



Первую строчку рейтинга по количеству домов, в которых улучшили жилищные условия, заняла Москва (115 домов). На втором месте оказалась Московская область (114 домов), а на третьем — Челябинская область (87 домов).

Пятое место разделили Новосибирская область и Республика Бурятия. Там отремонтировали по 66 домов. На шестой позиции оказался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где повысили качество жизни в 53 домах. Список замыкает Краснодарский край, в котором отремонтировали 50 домов.

«Программы капитального ремонта многоквартирных домов направлены в первую очередь на повышение качества жизни людей. Кроме того, помогают дольше сохранять в нормативном состоянии внутридомовые инженерные системы, крыши, подвалы, фасады, что позитивно влияет на сроки эксплуатации жилья», — прокомментировал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Напомним, в Челябинской области с 1 февраля в Челябинской области минимальный размер взноса в региональный фонд капитального ремонта вырастет на 5,3% и составит 11 рублей 80 копеек с квадратного метра.