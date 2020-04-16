В Челябинской области увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией

В лаборатории подтвердили пять новых заражений.

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В Челябинской области количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией снова выросло. За сутки лаборатория подтвердила наличие заболевания еще у пяти южноуральцев. Всего к утру 16 апреля 2020 года в регионе зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусом.

«На госпитализации остается 34 человека: Челябинск — 12, Кизильский район — 4, Магнитогорск — 5, Бреды — 2, Миасс- 1, Ашинский район — 2, Сосновский район — 1, Снежинск — 3, Копейск — 1, Коркинский район — 1, Красноармейский район — 1, Чебаркульский район — 1», — сообщает региональный Минздрав.

Уже 26 южноуральцев вылечились и были выписаны из медицинских учреждений с отрицательным результатом анализов.

Напоминаем, что у министерства здравоохранения действует горячая линия — 8 (351) 240-15-16. Кроме того, работает горячая линия по всем вопросам, касающимся коронавируса — 8-800-201-41-88, а также горячая линия службы психологической помощи для тех, кто находится на самоизоляции — 8-351-269-77-77.