«Переносятся только праздничные мероприятия, а не меры соцподдержки»: Алексей Текслер о выплатах ветеранам

Губернатор провел ВКС с главами районов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел ВКС с главами районов. Во время своего обращения глава региона подчеркнул, что в Российской Федерации перенесли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы.

«Все запланированные мероприятия будут проведены, но позже. Важно разъяснять людям, что праздничные мероприятия переносятся, но не отменяются. Торжественное построение, парады, концерты и шествие бессмертного полка будут проведены со всей торжественностью, как подобает на юбилей Великой Победы. Все, что касается улучшения жилищных условий, соцуслуг, завершение вручения юбилейных наград, все эти решения должны быть завершены в оговоренный срок, это не переносится», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона напомнил, что основной задачей сейчас является ограничение распространения коронавирусной инфекции.

«Мы закрыли возможность въехать к нам на территорию и не уйти на карантин, в аэропорту выявили уже 3 случая заболевания. Необходимо обратить внимание на очаги внутри региона, строго соблюдать все ограничительные мероприятия», — отметил губернатор.

Всего в Челябинской области на 17 апреля зафиксировано 64 подтвержденных случая. Из них 29 человек выписали, еще 30 находятся в больницах. 5 человек проходят лечение на дому.