До 71 выросло число заболевших коронавирусом в Челябинской области

На госпитализации остаются 38 южноуральцев.

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В Челябинской области на 18 апреля 2020 года официально подтверждён 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки их стало на семь человек больше. Новую статистику сообщили в региональном Минздраве.

«На госпитализации остается 38 человек: Челябинск — 15, Кизильский район — 2, Магнитогорск — 7, Ашинский район — 2, Снежинск — 3, по одному — в Бредах, Верхнем Уфалее, Миассе, Сосновском районе, Копейске, Коркинском, Красноармейском, Уйском и Чебаркульском районах»,— сообщили в Минздраве.

Все заболевшие находятся в инфекционных учреждениях городских больниц в изолированных боксах и получают необходимое лечение. Контакты всех заболевших также отрабатываются сотрудниками Роспотребнадзора.

«Также на 18 апреля в Челябинской области 33 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— добавили в ведомстве.

По всем вопросам по теме коронавирусной инфекции можно обращаться по телефону горячей линии Минздрава 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Напомним, глава Челябинской области Алексей Текслер продлил режим самоизоляции в регионе до 30 апреля 2020 года. При этом пропускной режим вводить в области пока не стали.