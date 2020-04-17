Премьера фильма «Пандемия» состоится на телеканале ОТВ

Зрителей ждут эксклюзивные кадры и истории о том, как коронавирус повлиял на жизни людей.

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Эксклюзивные кадры из Китая и городов Урала, истории обычных людей, специалистов, которые ведут борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, а также врачей, работающих с заболевшими, все это ждет зрителей телеканала ОТВ в новом фильме «Пандемия».

«В фильме будет много эксклюзивных моментов, например: интервью с южноуральцами, которые жили в Ухане и видели самое начало развития пандемии. История пары, которую эвакуировали в Тюмень, где они 14 дней провели на карантине. Рассказ врачей-инфекционистов, которые выезжают к потенциально зараженным коронавирусом, а также многое другое», — рассказывает автор фильма Артур Ишпулатов.

В фильме расскажут о том, какие костюмы надевают инфекционисты, а также как они себя в них чувствуют, сколько медицинских приборов и средств индивидуальной защиты прислала Русская медная компания в Челябинскую область, а также о том, как выглядят легкие человека, переболевшего коронавирусной инфекцией.

«Этот фильм дал мне возможность вновь поработать с моей командой мечты: операторы Борис Абрамов, Антон Захаревич, режиссёр Илья Иванов. Мы решили отойти от стандартной подачи, которую привык видеть зритель на региональном телевидении. Фильм можно будет смотреть и без звука, все будет понятно по видеоряду», — подчеркнул автор фильма «Пандемия».

Премьера фильма «Пандемия» состоится 20 апреля 2020 года в 19:45 на телеканале ОТВ. В это же время премьера появится на ютуб-канале медиахолдинга ОТВ.