В Челябинской области увеличат производство яиц и мяса птицы

Цены на яйца в магазинах уже немного снизились

Птицефабрики Челябинской области по итогам 2024 года увеличили производство яиц на 50 миллионов штук. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.

«Сегодня видим, что цена снижается. В следующем году планируем еще увеличить производство яйца», — отметил замминистра.

Кроме того, Евгений Литвинов напомнил, что в регионе очень эффективно идет модернизация птицеводческих объектов. Это позволит в дальнейшем увеличить производство мяса птицы.

Также обновляются и становятся более современными объекты по производству свинины. В связи с этим пока снижено производство этого вида мяса, но его и сейчас более чем достаточно. В целом по этим видам продукции Южный Урал обеспечен на 169 процентов.

«Себя накормили, и хватает на экспорт», — рассказал Евгений Литвинов.

Производство молока увеличить пока не удается. Хозяйства сохраняют поголовье, но в целом роста объемов продукции пока нет. С обеспечением молоком южноуральцев помогают соседи.

В молочной отрасли также активно идет строительство производственных площадок. И крупные производители уже увеличили на поголовье стада. По словам замминистра, к 2027 году и в этом показателе будет рост.

В целом перед регионом стоит задача государственной важности: к 2030 году по всем видам продукции обеспечить рост на 25 процентов. Излишки будут продавать в соседние регионы или направят на экспорт.