В Челябинской области утвердили новую схему обращения с коммунальными отходами

Корректировка проведена в соответствии с требованиями законодательства.

30 ноября Министерство экологии Челябинской области утвердило новую редакцию документа, определяющего систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Корректировка была проведена в соответствии с текущими требованиями законодательства.

«Ежегодная корректировка необходима для поддержания территориальной схемы в актуальном состоянии с целью корректного расчёта баланса обращения с отходами и определения стоимости услуг регионального оператора. В документ внесены фактические данные деятельности региональных операторов в 2019 году, обновлён список мест накопления ТКО по информации органов местного самоуправления, обязанных вести реестр контейнерных площадок», — сообщили в Минэкологии о нововведениях.

Кроме того, были определены перспективы по строительству новых объектов обращения с ТКО, а также эффективность работы таких объектов, исходя из показателей по обработке, утилизации и захоронению мусора, устанавливаемых для регионов.

Так, в горном кластере Челябинской области, Аше и Сатке, планируется создание мусоросортировочных комплексов. В Кыштымском кластере планируется реконструкция сортировочного комплекса в Снежинске, а также расширение действующего полигона в Кыштыме и эксплуатация инсинераторной установки для обезвреживания ТКО. Помимо этого уже начато строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном ТКО вблизи Магнитогорска. Также в перспективе мусоросортировочный комплекс построят в Миассе.

«В Челябинском кластере территориальной схемой предусмотрено строительство комплекса по сортировке и переработке ТКО вблизи деревни Чишма Сосновского района и полигона в Южноуральске, что позволит сократить потоки ТКО, направляемых на полигон в посёлке Полетаево», — добавляют в Минэкологии Челябинской области.

Экологи отмечают, что основной целью этих нововведений является построение эффективной системы обращения с ТКО, направленной на увеличение доли обрабатываемого и утилизируемого мусора, а также его сокращение в два раза к 2030 году.