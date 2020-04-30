Минэкологии расторгло договор по строительству мусорного полигона двух мусороперегрузочных станций

Речь идёт об объектах в Чишме и в черте Челябинска.

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Министерство экологии Челябинской области расторгает концессионное соглашение с АО «Управление отходами». Компания не будет строить мусорный полигон в Чишме и две мусоропергрузочных станций в черте Челябинска.



Решение было принято по обоюдному согласию сторон и вступит в силу 1 сентября этого года. До этого времени инвесторы вернут в распоряжение области участки и результаты изысканий, а минэкологии подготовит новую концепцию объектов, сообщили в пресс-службе ведомства. Только после этого будет объявлен конкурс на поиск нового конциссионера.

При этом в Магнитогорске Управление отходами продолжит работу по строительству полигона с мусоросортировочным комплексом. Расторжение этого договора не планируется.

«Расторжение соглашения в первую очередь связано с тем, что устарели и нуждаются в пересмотре параметры планируемого объекта. К тому же меняется законодательство, и мы приняли региональный закон о раздельном сборе отходов. Нас не устраивает строительство огромного полигона и перегрузок, тем более, по вопросу строительства перегрузки в посёлке Федоровка поступило множество жалоб от населения. Поэтому мы будем делать упор на мусоросортировку, переработку отходов и утилизацию, с минимальным захоронением „хвостов“ на полигоне. Также хочу отметить, что расторжение соглашения не понесет финансовых потерь для регионального бюджета»,

— рассказал «Первому областному» министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Отмечается, что сформированный участок вернётся в казну области и будет предложен новому концессионеру несмотря на расторжение контракта. В Минэкологии подчеркнули, что полигон в Полетаево остается временным объектом и будет работать до тех пор, пока не будет исчерпана его мощность. После чего объект рекультивируют.