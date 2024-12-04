В Челябинской области установят дополнительные видеопосты для борьбы с пожарами

Все возникшие в этом году лесные возгорания потушили в первые сутки

В этом году в Челябинской области случилось 57 лесных пожаров. Их потушили в первые сутки. Губернатор Алексей Текслер на заседании коллегии по национальной безопасности с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой сообщил, что для мониторинга лесопожарной обстановки используют космический мониторинг, наземное патрулирование и посты видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы активно устанавливаем посты видеонаблюдения. Сегодня их уже 90. В 2025 году планируем еще 10 постов установить. Считаю, эта практика себя оправдывает, оперативно выявляем пожары. Плюс приобретаем беспилотники, их наши службы привлекают для мониторинга и тушения пожаров», — сказал Алексей Текслер.

Артем Жога, комментируя подготовку к следующему году, озвучил, что нужно исходить из приоритетов безопасности жителей.

«Важнейшей задачей остается защита населенных пунктов от пожаров, особенно для тех, которые находятся в окружении лесных массивов. При подготовке к весеннему половодью, помимо стандартных мер, предлагаю регионам провести тщательную инвентаризацию и оценку надежности гидротехнических сооружений, в том числе не поставленных на контроль в Ростехнадзоре», — подчеркнул полпред.

В этом году площадь пожаров по сравнению с 2023 годом сократилась почти в 40 раз. Однако огонь с ландшафта может перекинуться на жилые дома. Поэтому, по словам полпреда, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера должна оставаться в поле постоянного внимания.

На заседании также обсудили противопаводковую обстановку и безопасность южноуральцев в новогодние праздники.