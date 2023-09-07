В Челябинской области установится теплая погода

Местами могут пройти дожди

Сегодня, 7 сентября, в Челябинске и области ожидается по-летнему теплая погода. Температура поднимется до +23 градусов. Утром возможны туманы, сообщили в региональном гидрометцентре.



В Челябинской области синоптики утром прогнозируют туманы, а днем — переменную облачность. Местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Столбик термометра поднимется до +18, +23. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

В Челябинске также возможен туман. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в городе потеплеет до +19, +21. Ветер будет южного направления 3-8 метров в секунду.