На северо‑западе Челябинска построят автомобильную дорогу

Сейчас идет подготовка тендерной документации на разработку проекта

В Курчатовском районе Челябинска планируют построить автомобильную дорогу на улице Клайна. Мэрия уже приступила к подготовке тендерной документации на разработку соответствующего проекта, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.



Автодорогу планируют построить на улице Клайна от улицы Александра Шмакова до улицы Бейвеля. Торги проведут уже в этом году.





«Существующий проезд на улице Клайна расположен на частном земельном участке, принадлежащем ООО „Согласие“, на баланс муниципалитета не передан и в реестре муниципального имущества не значится», — озвучили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в пресс-службе, следить за состоянием этого проезда должен собственник.

Напомним, в прошлом году администрация Челябинска анонсировала установку светофоров и остановок на пересечении улиц Бейвеля и Клайна.