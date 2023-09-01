В Челябинске из‑за капремонта теплотрассы на месяц продлили дорожные ограничения

Участок закрыт для транспорта

Городские власти продлили запрет на движение транспорта по улице 32-й годовщины Октября в Металлургическом районе. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке этой улицы проводится капитальный ремонт теплотрассы. Ограничение продлили до восьми часов вечера 30 сентября.

Речь идет об участке от дома № 17 на улице 32-й годовщины Октября до дома № 17б на улице 50-летия ВЛКСМ. Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом этого ограничения.





Кстати, недавно продлевали и срок аналогичных работ на улице 60-летия Октября. Ограничение должны были снять еще 18 августа, но ремонт теплосетей затянется до 15 сентября. Действительно, в этом году в Металлургическом районе выполняют большие объемы работ по реконструкции тепловых сетей. Половину из 1 млрд рублей, выделенных на эти цели, направили именно на ЧМЗ.

Добавим, что сегодня на месяц закрыли движение по улице Цинковой, где тоже реконструируют теплосети. Транспорту преградили путь начиная от перекрестка с Комсомольским проспектом.