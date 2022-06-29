Более 37 тысяч жителей Челябинской области подали заявки на бесплатное подключение домов к газу

Большинство обращений по программе догазификации уже находятся в работе

В Челябинской области продолжаются работы по программе догазификации. По ее условиям населенные пункты, которые уже имеют построенные сети, могут рассчитывать на бесплатное подключение к газу — от сетей до жилых домов. По словам замначальника управления инфраструктуры Челябинской области Павла Самсонова, более 37 тысяч жителей региона уже подали заявки на такое подключение.

«Почти 30 тысяч потребителей мы планируем подключить в рамках догазификации в 2022 году. По области подано более 37 тысяч заявок на догазификацию — 27 тысяч из них находятся в работе. С заявителями заключено 18,5 тысячи договоров», — добавил Самсонов.

По словам генерального директора АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимира Серадского, активнее всего заявки на догазификацию подают жители Ашинского, Саткинского, Еманжелинского и Красноармейского районов.

В 2022 году из федерального бюджета в Челябинскую область на газификацию направили миллиард рублей. Субсидии получили 22 муниципалитета на строительство 42 объектов газификации.

На эти средства в регионе построят более 400 км газовых сетей. Голубое топливо смогут получить более пяти тысяч домовладений, в том числе в ранее не газифицированных населенных пунктах региона.

Напомним, с 2019 года в Челябинской области построили более 1600 километров новых газораспределительных сетей, подключили к сетевому газоснабжению 31 тысячу домохозяйств. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил 31 мая в обращении к депутатам областного ЗСО. Кроме того, депутаты единогласно поддержали в первом и третьем чтении (исключая второе чтение) инициативу главы региона увеличить размер единовременной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования с 60 до 100 тысяч рублей.