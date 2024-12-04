Полпред поручил обеспечить безопасность уральцев в новогодние праздники

Артем Жога: «На фоне проведения спецоперации сохраняются риски совершения терактов и диверсий»

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поручил главам уральских регионов обеспечить безопасность населения в новогодние праздники. В ходе коллегии по национальной безопасности он отметил, что на фоне проведения спецоперации сохраняются риски совершения терактов и диверсий, сообщает пресс-служба полпредства.

«Необходимо взять под контроль места массового пребывания людей, проверить их антитеррористическую защищенность. В праздничные дни во всех таких местах должно быть достаточное количество сотрудников правоохраны, готовых своевременно пресечь любые правонарушения», — сказал Артем Жога.

Он также призвал не оставлять без внимания критически важные объекты и объекты жизнеобеспечения, точки продажи и использования пиротехнических изделий, контролировать соблюдение жителями правил пожарной безопасности, обеспечивать надлежащую защиту организованных групп детей, которые выезжают на новогодние утренники, экскурсии и спортивные мероприятия.