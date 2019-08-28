В Челябинской области усилят контроль за малыми предприятиями

Все из-за отчета министерства экологии по источнику неприятного запаха в Челябинске.

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Сегодня, 28 июля, Алексей Текслер поручил усилить контроль за малыми предприятиями региона. Об этом глава Челябинской области сообщил во время пресс-конференции.

В ходе встречи прозвучал вопрос о том, как проходят переговоры с малыми предприятиями о внедрении новых экологических стандартов. В качестве примера журналисты привели недавний инцидент с птицефабрикой «Равис», которая оставляла на полях Сосновского района помет птиц, на запах которого жаловались жители Челябинска. Глава региона отметил, что сейчас действительно приоритетное внимание находится у челябинских и магнитогорских предприятий.

«Эти два города находятся на особом контроле, поэтому со всеми крупнейшими эмитентами заключаются или уже заключены соглашения. Но вы правы: Челябинском и Магнитогорском проблемы не заканчиваются», — рассказал Алексей Текслер.

Сейчас, по словам главы региона, составлен список из около 200 предприятий в других муниципалитетов, с которыми планируется заключить соглашения о снижении выбросов. Работы будут вестись в рамках формирования экологического стандарта.

Говоря же о ситуации с птицефабрикой, Алексей Текслер подчеркнул, что поиск источника был организован почти сразу же после первых жалоб.

«Правоохранители еще свое решение не приняли, но я поручил министерству экологии объявить о причине запаха. Им оказались так называемые удобрения, которые, скорее всего, являлись просто навозом», — рассказал Алексей Текслер.

Глава региона поручил запретить использование подобных технологий удобрения, если такие проблемы продолжатся.