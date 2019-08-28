Работникам хлебозавода в Челябинской области не выдают зарплату уже 4 месяца

Сотрудники митингуют у местной администрации.

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В Каслинском районе Челябинской области работникам местного хлебозавода не выплачивают зарплату уже с мая этого года. Заводчанам не хватает денег даже на хлеб. Работники вышли на митинг возле администрации района.

«Не можем мы сами справиться. А наша администрация нам не помогает. Хотя мы муниципальное предприятие, завод стратегического значения»,— рассказывает Галина Баранова, сотрудник хлебозавода.

Ранее у предприятия уже были проблемы с выплатами заработной платы: в первый раз зарплату задержали ещё в начале весны. Работники тогда пожаловались в прокуратуру, было возбуждено административное дело, а также был наложен штраф. Судебные приставы обязали выплатить предприятие все долги. В апреле все получили зарплату за четыре месяца. А в мае история повторилась. Руководство завода разводит руками: деньги на счетах есть, но списываются они в счет долгов в налоговой. Директор уверяет, что перечислила в налоговую сумму больше необходимой. И теперь деньги хочет вернуть и погасить долги по зарплате.

«Перманентно арестовывают счета. На данный момент с налоговой службой идет бурная переписка. Налоговая нам должна 2 миллиона 480 тысяч. По зарплате у нас долги 1 миллион 400 тысяч. Даже если деньги поступят на счет, они будут списаны на погашение других долгов по исковым заявлениям», — объясняет ситуацию и. о. директора хлебозавода Алла Шилова.

Завод принадлежит району и работает в убыток. Глава района считает, что завод нужно передать в частные руки. Уже готовят документы для приватизации. есть инвестор.

В настоящее время на исполнении в отделе судебных приставов находится производство в отношении МУП хлебозавод в пользу налоговой инспекции, юридических лиц и организации топливно-энергетического комплекса.