В Челябинской области уравняли выплаты для родителей детей-инвалидов, обучающихся на дому

Об этом объявил глава региона Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о том, чтобы уравнять компенсацию затрат родителей детей-инвалидов, обучающихся на дому. Ранее выплату рассчитывали, исходя из того, по какой программе обучался ребенок: с 2016 года дети приступали к обучению по новым федеральным стандартам. Компенсация за обучение по ФГОС больше на 12 тысяч.

«Принято решение уравнять эти выплаты. Порядка тысячи детей у нас в регионе смогут получить повышенную компенсацию за самостоятельное обучение на дому. В развитии всех наших социальных инициатив это важное решение для многих семей в регионе», — подчеркнул Алексей Текслер.

С начала нового учебного года компенсация для родителей, обучающих детей-инвалидов на дому, будет одинаковой вне зависимости от программы, по которой учится ребенок. Она составит 22 тысячи рублей.