Россияне могут получить выплаты за долгие годы в браке

Денежное вознаграждение дается к юбилейным датам.

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Немногие россияне, прожившие долгое время в браке, знают, что могут получить доплату. К свадебным юбилеям в ряде регионов предусмотрены денежные выплаты. При этом они рассчитываются индивидуально и отличаются.

Размер таких выплат устанавливается региональными законодательными актами. Об этом сообщает Life. ru со ссылкой на заслуженного юриста России, председателя центра правовой помощи «Дело жизни», члена научно-консультативного совета СК РФ Ивана Соловьева. Например, в Санкт-Петербурге, ХМАО и Удмуртии за каждый прожитый в браке год начисляется по тысяче рублей. То есть, к 50-летию совместной жизни муж и жена могут получить 50 тысяч рублей. В Москве единовременная выплата назначается одному из супругов с условием, что они живут в столице, получают пенсию или пожизненное содержание. В этом году за 50-летний брак можно получить 21 120 рублей, за 55 и 60 лет свадьбы — 26 400 рублей, а за 65 и 70 лет выплатят 31 680 рублей.

Подчеркнем, что деньги начисляют не автоматически. Чтобы рассчитывать на денежное вознаграждение за многолетнюю совместную жизнь, необходимо обратиться с заявлением в МФЦ. Там же можно уточнить точную сумму доплаты, а также в органах соцзащиты или местной администрации.

В Челябинской области есть своя, региональная, награда «Семейная доблесть». Вместе со знаком отличия и дипломом выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере ста тысяч рублей. Знаком отличия отмечают семьи за особые заслуги в воспитании детей, а также за укрепление ценностей и традиций семьи. Одно из условий — постоянное проживание на территории региона в течение десяти лет и дольше.

«Могут быть награждены семьи из числа: трудовых династий, представители которых не менее трех поколений трудятся в одной сфере деятельности и имеют поощрения за достижения в труде; приемных семей, семей опекунов (попечителей), воспитавших за период существования семьи не менее пятерых детей (с учетом кровных) и имеющих стаж в качестве приемных родителей, стаж опекунства (попечительства) не менее пяти лет с момента принятия в семью первого ребенка, при наличии поощрений за достойное воспитание детей, достижения в профессиональной, творческой и иной общественно значимой деятельности», — говорится в статье Закона Челябинской области.

Это относится и к южноуральцам, воспитавших детей, имеющих государственные награды РФ или Челябинской области, а также получивших всероссийское или международное признание, занимаясь творчеством, общественной или профессиональной деятельностью.