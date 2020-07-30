Инвалиды с трудом могут попасть в один из ТРК Златоуста

На директора комплекса завели дела из-за отсутствия доступной среды.

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В Златоусте после прокурорской проверки выявили нарушения в работе ТРК «Агат». Оказалось, что посетители с ограниченными возможностями не могут беспрепятственно зайти в торговый комплекс и воспользоваться его услугами.

На территории торгово-развлекательного комплекса нет индивидуальных парковочных мест для инвалидов, отсутствуют пандусы, по которым люди могли бы передвигаться. Входить в здание тоже небезопасно: можно поскользнуться на ступенях и полах. Ручки не выделены контрастным цветом, а для людей с проблемами со зрением не предусмотрены указатели и тактильные таблички с информацией.

«В отношении директора юридического лица возбуждено административное дело по ст.9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Материалы дела рассмотрит мировой судья участка 1.