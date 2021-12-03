В Челябинской области продолжает расти заработная плата

Больше остальных получают ученые и инженеры

В Челябинской области продолжает увеличиваться заработная плата. С января по сентябрь жители региона стали получать на 7% больше, чем в том же периоде прошлого года. Средний размер зарплаты составил 42,3 тыс. рублей в месяц. Информацию сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области со ссылкой на Челябинскстат.

«Рост реальной заработной платы (скорректированной на инфляцию), по оценке Минэкономразвития Челябинской области, в январе — сентябре 2021 года сложится на уровне +1,5% к январю — сентябрю 2020 года (+1,7% к январю— сентябрю 2019 года)», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития региона.





Сильнее всего за девять месяцев выросли зарплаты сотрудников розничной и оптовой торговли (+18,2%) и специалистов в области информации и связи (+17,2%). При этом больше остальных в Челябинской области получают специалисты научной и технической деятельности — 57,4 тыс. рублей в месяц — и сотрудники финансовой и страховой сферы — почти 57 тыс. рублей.

По крупным и средним организациям за январь — сентябрь прирост зарплаты составил 7,3%. Показатель в среднем достиг 45,8 тыс. рублей. По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, самые большие заработные платы по региону — в Пластовском муниципальном районе (79,4 тыс. рублей), Магнитогорске (52 тыс. рублей) и Челябинске (48,5 тыс. рублей).



