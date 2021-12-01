Более 6 тысяч южноуральцев оформили медотвод от прививки против коронавируса

В будущим им планируют также выдавать QR-код

После введения обязательной вакцинации от ковида и QR-кодов жители Челябинской области получили более шести тысяч справок о медотводе. Об этом в среду, 1 декабря, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«В целом медотвод получили чуть более шести тысяч жителей области. Время действия медотвода у людей разное. Многие получают его после перенесенного заболевания. Людей, которых категорически не допускают до прививок из-за хронических заболеваний, всего около 600 человек. Это те граждане, которые находятся в максимальной зоне риска. И посещение общественных мест с большим скоплением людей для них крайне нежелательно и опасно, особенно в период таких высоких цифр заболеваемости в регионе», — заявила Ирина Гехт.

Тем не менее, замечает политик, на уровне федерации собираются принять решение о выдаче QR-кодов гражданам с медотводом. Предполагается, что информацию о медотводе начнут заносить в специальный реестр, после чего человек будет получить QR-код на портале «Госуслуги».

Выдавать региональные QR-коды гражданам с медотводом власти области не планируют.