В Челябинской области низкий уровень социального неравенства

Разница между доходами богатых и бедных одна из самых маленьких в стране

В Челябинской области уровень социального неравенства один из самых низких в России. Средние доходы самых обеспеченных (53 тыс. рублей) и самых бедных (9,6 тыс. рублей) жителей региона отличаются в 5,5 раза. Средняя разница по стране — в восемь раз. Исследование провела компания Finexpertiza.

Также наименьшее имущественное расслоение в Карачаево-Черкесии, где доходы наиболее и наименее обеспеченных групп населения отличаются в 5,3 раза (7 тыс. рублей против 37,1 тыс. рублей), Костромской области (5,4 раза — 9,5 тыс. рублей против 50,7 тыс. рублей), Еврейской автономной области (5,4 раза — 10,4 тыс. рублей против 56,2 тыс. рублей), Хакасии (5,4 раза — 8,8 тыс. рублей против 47,7 тыс. рублей), Ингушетии (5,4 раза — 6,3 тыс. рублей против 34 тыс. рублей). Во всех перечисленных регионах доходы населения существенно ниже среднероссийского уровня.

Самое сильное неравенство наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, где разница в доходах между наименее и наиболее обеспеченными группами населения составляет 10,2 раза (21,2 тыс. рублей против 215,9 тыс. рублей), в Ненецком автономном округе (9,4 раза — 21,3 тыс. рублей против 201,1 тыс. рублей), Москве (8,7 раза — 20,3 тыс. рублей против 177,3 тыс. рублей), Чукотском автономном округе (8,5 раза — 24,4 тыс. рублей против 208,1 тыс. рублей).

Для измерения неравенства доходов населения аналитики разбили все население на пять равных по численности групп, статистический ряд выстраивали в зависимости от уровня доходов. В первую двадцатипроцентную группу включили граждан с наименьшим доходом, а в пятую — с наибольшим. Соотношение средних доходов в двух крайних группах выступает индикатором социального неравенства.