Ирина Гехт: «Всероссийский социальный форум станет мощным стартом для национальных инициатив»

Мероприятие будет площадкой для обсуждения успешных практик оказания помощи людям в социальных учреждениях

Первый Всероссийский социальный форум, который пройдет в Челябинской области осенью 2021 года, станет методическим и практическим стартом для воплощения национальных социальных инициатив. Об этом в пятницу, 25 июня, в разговоре с ИА «Первое областное» заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Челябинская область участвует в проекте Агентства стратегических инициатив «Национальная социальная инициатива». Наш регион вошел в топ-15 субъектов РФ, где будет реализовано это новое направление.

По словам Ирины Гехт, на Южном Урале, как и в других регионах, займутся отработкой ситуаций, с которыми люди сталкиваются в службах занятости, в учреждениях социальной защиты, здравоохранения и других. Это необходимо для того, чтобы принять решения, которые избавят от существующих «препятствий и барьеров», в том числе на законодательном уровне.

«Поэтому 28-го у нас работает „Десант России“, который проводит глубинные интервью с руководителями учреждений, посетителями поликлиник и центров занятости для того, чтобы выявить те слабые места, которые есть. Потом мы анализируем и уже составляем технологические карты, каким образом сделать проще процедуры получения социальной помощи в тех или иных учреждениях. Такие практики начнут реализовываться в стране, и форум — это как раз площадка, где можно обсудить эти практики, поделиться опытом, наработками. Форум будет мощным стартом, методическим и практическим, в части реализации национальных социальных инициатив», — прокомментировала ИА «Первое областное» первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Напомним, инициативу губернатора Алексея Текслера о проведении в Челябинске Всероссийского социального форума поддержала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, которая в среду, 23 июня, посетила Южный Урал в ходе рабочей поездки. Мероприятие запланировано на сентябрь 2021 года.

Важность организации таких форумов отметила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. По словам детского омбудсмена, привлечение некоммерческих и социально ориентированных организаций позволит создать центр притяжения гражданской активности. События такого масштаба помогают генерировать, поддерживать и развивать новые инициативы, которые впоследствии будут реализованы в регионе с учетом мнения самих жителей.