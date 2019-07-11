В Челябинской области чиновник превышает свои полномочия

Тем самым должностное лицо нанесло ущерб местному бюджету в 300 тысяч рублей.

В Агаповском районе Челябинской области полицейские установили главу местной администрации, подозреваемую в превышении должностных полномочий. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ОМВД России по Агаповскому району установили, что 60-летняя жительница посёлка Магнитный, занимавшая пост главы администрации, незаконно зарегистрировала право собственности третьих лиц на три участка в районе. Что и нанесло ущерб местному бюджету в размере 300 тысяч рублей.

«В отношении должностного лица в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С подозреваемой было взято обязательство о явке.