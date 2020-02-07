Девятнадцать тонн зараженных киви завезли в Челябинскую область

Для людей фрукты не опасны.

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При досмотре партии киви, которую собирались отправить в Казахстан, в Челябинской области выявили вредителя — тутовую щитовку. 19 тонн фруктов поступили из Ирана.

«Учитывая, что тутовая щитовка приносит вред только посадочному материалу, Россельхознадзор принял решение о разрешении вывоза киви. Управление Россельхознадзора поясняет, что беспокоиться по поводу тутовой щитовки на плодах киви не стоит: на качество продукта и товарный вид она не влияет», — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Для человека она не представляет опасности. Главное — тщательно промыть фрукты перед употреблением. А вот для рассады она несет вред: портит многие лесные, декоративные и плодовые культуры.